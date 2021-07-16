KAYBOLDUĞUNUZDA O YILDIZA BAKIN !

Yazıyı Eda Bayraktar’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Gemi kullananlar pusulaları bozulunca gökyüzündeki en parlak yıldıza bakarak yönlerini bulurlar. Şimdi aman canım sen ne diyorsun pusulamı kaldı. Yıldızlar mı kaldı. Artık navigasyon var. Konumu atıyorsun. Telefondaki gıcık bir ses sağa dön sola dön şuradan git buradan git diyor. Seni gitmek istediğin yere götürüyor demeyin. Düşünün o elinizdeki telefona bir şey oldu arızalandı. siz deniz de veya bilmediğiniz ıssız bir yerdesiniz yönünüzü nasıl bulursunuz. Yani böyle bir durumda hiçbir şey çalışmasa da yıldızlar hep gökyüzündedir ve hep çalışırlar.

Aslında bir bakıma insanlar için öğretmenlerde yön bulmaya yarayan yıldızlar gibidir. Çünkü insanlar doğduğu andan öldüğü a’na Kadar hep bir şeyler öğrenir ve öğrendikleri de hayat denilen yolda daha rahat yönlerini bulmaya yarar. Hele yaratıcı eğitim uygulayan yani kafası farklı çalışan bir öğretmeniniz varsa hiç korkmayın yolunuzu kaybettiğinizde ona bakmanız yeterli.

Ancak günümüzde hayat şartları ezbere dayalı eğitim sistemi ve farklılıklara olan tahammülsüz yapı sayesinde artık öğretmenlerde yaratıcı eğitim yapmaktan ve farklı olmaktan kaçınır oldu. Şimdi beni tanıyanlar ve bu yazıları takip edenler yine Onur bir şeyler yakalamış diyecek. Evet bir şeyler yakaladım ama anlatmadan önce size birkaç sorum var

Tourette sendromu olan yani bir şeyler anlatırken takılan kekeleyen ve istemsiz hareketleri olan bir Öğretmene çocuğunuzu emanet eder misiniz? Zor bir soru değil mi? şimdi birçoğunuz “ biz yollarız da çocuklar ona alışamaz rahatsız ederler dalga geçerler diye bahaneler bulacak. Bazıları da bu şartlarda o kişi öğretmen olamaz çocuklar başarısız olur diyecek. “ başarı dediğiniz navigasyon’a bakıp her zaman hata yapa bilecek bir cihazın sayesinde yönünüzü bulmak mı? Yoksa gökyüzündeki en parlak ve en farklı sizi hiç yanıltmayacak yıldıza bakarak yönünüzü bulmak mıdır? Ben yıldızları tercih ederim

Şimdi tüm bunların nereden çıktığını anlatayım

Geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarını karıştırırken “Hıçkırık“ isimli Hint yapımı bir filme denk geldim. İlgimi çekti izlemeye başladım. İzledikçe “ bu film deki Tourette sendromu öğretmen Türkiye de görev yapabilir mi? filmde uyguladığı sıra dışı eğitimleri bizim okullarımızda uygulasa mesela basketbol oynarken fizik, fen bilgisi ve matematik öğretse ne olurdu? Diye kendime sordum. Bunları yapsa her halde müfredata uymuyor çocukları olumsuz etkiliyor diye öğretmenlikten atılırdı.” Diye düşünmeye başladım

Zaten engelli konuşurken takılıyor istemsiz hareketler yapıyor denilirdi. Hiç kimse bu özelliklerle öğrencilerin dikkatini kendinde topluyor daha rahat öğretiyor demezdi. Bence bizim en büyük sorunumuzda bu farklılıkların değerini bilmemek ve onlardan hep şikâyet etmek. Her insan fabrikadan çıkmış gibi birbirinin aynı olmak zorunda değil ki, dünyada farklılıklar ve farklı düşünceler olmasaydı yaratıcılık diye bir kavram gelişir miydi? Tabii ki hayır.

Bu arada bana Anlattığın gibi öğretmen olmaz diyenler. Lütfen bir şekilde bir yerlerden bulup Hint yapımı “Hıçkırık“ isimli filmi bir izlesin. Sıra dışı öğretmen problemli, maddi durumları kötü diye hiç kimsenin eğitim vermek istemediği çocukları nasıl eğitiyor. Adeta yolunu kaybetmiş bu çocukların nasıl yıldızı oluyor ve onlara yol gösteriyor bir baksın.

Bakın arkadaşlar dünyada insanların yaptığı en büyük yanlışlardan biri farklılıklara ön yargı ile yaklaşıp bu insan bu işi yapamaz demeleridir. Eğer gerçekten amacımız engelleri aşmaksa ilk önce önyargılarımızı kaldırmalıyız. Bizden farklı görünen farklı düşünenlerden şikayet edeceğimize bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız. Yani farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu unutmamalıyız. Ben inanıyorum eğer biz farklılıklarımızı bize yön gösteren birer yıldız gibi görmeyi öğrenirsek bu sayede yaratıcılığımızı arttırırsak dünyada engel diye bir şey kalmaz

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Eda Bayraktar – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…