Kaza önceki öğle saatlerinde TEM otoyolu Gerede Asım Çavuşoğlu Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 63 T 0221 plakalı ticari taksi yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atarak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak araçtan çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.