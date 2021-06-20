Kaygan zeminde tır devrildi

İlimizde etkili olan sağanak yağış,kaygan zemin oluşturarak Mudurnu-Nallıhan yolunda kazaya neden oldu. Sebze yüklü tır virajı alamayarak devrildi.

Kaygan zeminde tır devrildi


Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Mudurnu-Nallıhan yolu Aynalıkaya mevkiinde seyir halinde olan bir tır sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan sebze yüklü tır yol kenarına devrildi. Kaza nedeniyle 58 SH 526 plakalı tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası tedavisine devam edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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