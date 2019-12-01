Kayganlaşan yolda duramadı

Haber: Aysun Beykoz

Sakarya'dan Beypazarı yönüne giden Özden Çakmak idaresindeki 06 BGH 053 plakalı otomobil, sis ve yolun kaygan olması nedeniyle Göynük kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsüyle yanından bulunan Fatih Özyol yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Mudurnu Devlet Hastanesi ardından da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise olay yerine çağrılan traktör yardımıyla çıkartıldı.