Kayganlaşan yolda kaza

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, saat 12.00 civarında Yeniçağa ilçesi Köroğlu Park Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. TEM Otoyolunda seyir halinde olan 34 ZT 4700 plakalı otomobil sürücüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan Ootomobil orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı ihbar alan itfaiye ve trafik ekipleri hemen olay yerine geldi. İtfaiye kaza nedeniyle oluşan yoğun araç dumanlamasına müdahale etti. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.