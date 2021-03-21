Kayganlaşan yolda kaza

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde ilimizde etkili olan yağmurlu hava kazaları da beraberinde getirdi. Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde 54 FM 234 plakalı kamyon, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazaya bir de otomobil karıştı. Kaygan yolda duramayan 14 AAC 805 plakalı bir otomobil de devrilen kamyona çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyon ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.