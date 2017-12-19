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19 Aralık 2017 Salı
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    • Kayınvalidenin elini öpme cezası

    Bolu Uzlaştırma Bürosunda verilen kararlar bir hayli dikkat çekti. Cezalar arasında kayınvalidenin elini öpme de var.

    19 Aralık 2017 Salı 11:30
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    Kayınvalidenin elini öpme cezası

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yazılı bir açıklama yaparak, mahkemelik olan vatandaşların kısa sürede sorunlarına çözüm bulmak için uzlaştırma bürolarına müracaat etmelerini istedi. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı şu ifadelere yer verdi; Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin özgür iradeleri ile kabul etmeleri halinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımı ile. suçtan onaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. 5271 sayılı CMK'nın 253.254 ve 255. maddelerinde düzenlenen uzlaşma kurumu hızlı, etkin ve çabuk sonuç almayı sağlayan alternatif çözüm yöntemidir. Uzlaştırma işlemleri diğer Cumhuriyet Başsavcılıklarında olduğu gibi Cumhuriyet başsavcılığımızda da bu amaçla kurulan uzlaştırma bürosu tarafından, konusunda eğitim almış uzlaştırmacılarla yerine getirilmektedir.

    Günlük yaşantıda sıklıkla karşılaşılan hakaret, basit tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, basil kasten yaralama, taksirle yaralama (trafik kazası ya da iş kazası gibi) şikayete bağlı suçlarla basit hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık gibi yaşatanınızda uzlaşma kapsamında kalan suçlarda bu hükümler uygulanmaktadır.

    BU KARARLAR ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

    Bugüne kadar; maddi veya manevi tazminat ödeme, hastane masraflarını karşılama, organ bağışlama, özür dileme, kayınvalidesinin elini öpme, bir okula ya da kütüphaneye kitap bağışlama, sokak hayvanları için belirli miktar mama alma. ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye bağışlama. fidan dikme, mahallede lokma tatlısı dağıtma. Mehmetçik Vakfına ya da LÖSEV’e veya buna benzer dernek ya da vakıflara bağışta bulunma, hayvanlara kötü muamelede bulunmama gibi hukuka uygun herhangi bir edimi yerine getirmek suretiyle taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştır.

    YÜZDE 45 BAŞARI SAĞLANDI

    Bu kapsamda. 02/12/2016 - 30/11/2017 tarihleri arasında Bolu il ve ilçelerinde soruşturma kapsamında 1396 adet dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmiş, bunlardan 616 adet dosya uzlaşma ile sonuçlanmış. kovuşturma aşamasında I188 adet dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmiş, bunlardan 561 adet dosya uzlaşma ile sonuçlanmış, netice itibariyle soruşturma ve kovuşturma aşamasında toplam 2584 adet dosyadan 1177 adet dosyada uzlaşma sağlanmak suretiyle dosyaların % 45'i uzlaşma ile sonuçlandırılmış, soruşturma aşamasındaki 284 adet dosya ile kovuşturma aşamasındaki 71 adet dosya olmak üzere toplam 355 adet dosyada (% 13) uzlaştırma işlemleri devam etmektedir.

    Mağdurların yararlarının gözetildiği ve tatmin edildiği, suça karşı salt ceza yaptırımı uygulamak yerine zararın giderildiği ve onarıldığı suçun işlenmesinden sonra fail w mağdur arasında meydana gelen çekişmenin sonlandığı. böylelikle toplumsal barışın ve adaletin sağlandığı, zaman ve emek kaybının önlendiği alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaşmanın geliştirilmesi ve Bolu il genelindeki ihtilafların, yasaların öngördüğü şekilde uzlaşma ile sonuçlandırılması en büyük hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirmede başta vatandaşlarımız olmak üzere hakim. Cumhuriyet savcısı, avukat, adliye personeli, gönüllü ve eğitimli uzlaştırmacıların katkıda bulunacağına inancımız tamdır.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Uzlaştırma, Bürosunda, Verilen, Kararlar

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