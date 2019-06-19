Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Kent Meydanı’nda kendisinden boşanmak isteyen eşine 4 kurşun sıkarak yaralayan Ahmet Ç., hakim karşısında “Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim, olayların sebebi annesidir” dedi.

Olay, 2017 yılı Eylül ayında Bolu Kent Meydanı’nda meydana geldi. Boşanma davası için mahkemeye gitmeden önce eşi S.Ç. ile bir bankta oturup konuşan Ahmet Ç., karısından boşanma davasından vazgeçmesini istedi. İsteğine “Hayır” cevabı veren eşini Kent Meydanı’nın ortasında yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş ederek yaralayan Ahmet Ç. olay yerinde gözaltına alındı. Silahlı saldırgan daha sonra adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Olayın bugün Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanık Ahmet Ç. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyetinin yaptığı yoklamanın ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti savunma yapması için sanığa söz verdi. Sanık Ahmet Ç. savunmasında olanların sorumlusunun eski eşinin annesi olduğunu belirterek, “Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim, olayların sebebi annesidir. Annesi evliliğimizi de bitirmiştir. Annesine karşı hiçbir eylemim olmadı. Beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti sanık Ahmet Ç.’nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 17 Eylül 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karısını yaralamak suçundan tutuklu yargılanan Ahmet Ç., savunmasında kayınvalidesini suçladı.

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Kent Meydanı’nda kendisinden boşanmak isteyen eşine 4 kurşun sıkarak yaralayan Ahmet Ç., hakim karşısında “Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim, olayların sebebi annesidir” dedi.

Olay, 2017 yılı Eylül ayında Bolu Kent Meydanı’nda meydana geldi. Boşanma davası için mahkemeye gitmeden önce eşi S.Ç. ile bir bankta oturup konuşan Ahmet Ç., karısından boşanma davasından vazgeçmesini istedi. İsteğine “Hayır” cevabı veren eşini Kent Meydanı’nın ortasında yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş ederek yaralayan Ahmet Ç. olay yerinde gözaltına alındı. Silahlı saldırgan daha sonra adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Olayın bugün Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanık Ahmet Ç. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyetinin yaptığı yoklamanın ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti savunma yapması için sanığa söz verdi. Sanık Ahmet Ç. savunmasında olanların sorumlusunun eski eşinin annesi olduğunu belirterek, “Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim, olayların sebebi annesidir. Annesi evliliğimizi de bitirmiştir. Annesine karşı hiçbir eylemim olmadı. Beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti sanık Ahmet Ç.’nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 17 Eylül 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.