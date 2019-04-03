Kayıp vatandaş araçta ölü bulundu

Haber: Gönül Olutürk

Önceki gün Yusuf Soylu, bir traktör firması çalışanı ile farklı araçlarla Sakarya'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Bolu'nun Göynük ilçesinde, Soylu'nun arkasında olamadığını fark eden firma çalışanı, arkadaşına ulaşamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri AFAD ekiplerinin de desteğiyle yol güzergahında arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda 2 gündür aranan Yusuf Soylu’nun kullandığı hafif ticari araç, dün gece saatlerinde Bölücekova Köyü Çatak Mahallesi mevkiinde köprünün altındaki dere yatağına yuvarlanmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, araç içindeki Soylu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Soylu’nun cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.