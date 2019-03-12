Kayıp Yeniçağa’lı cezaevinde bulundu

Haber: Kasım ŞAHİN

İlçenin önde gelen kişilerinden olan ve ilçe halkı tarafından yakından tanınan, işadamı olduğu öğrenilen emekli bankacı 56 yaşındaki Servet Aşık’ın Cumartesi sabahı evinden çıktığı sırada Yeniçağa polisi tarafından gözaltına alındığı ve borcundan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Cumartesi gününden bu yana kayıp olan ve ailesi tarafından Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp olduğu bildirimi yapılan Aşık’ın yapılan araştırma sonrası, yüklü miktarda borcu olduğu ve taahhütte bulunmasını rağmen borcunu ödemediği bu nedenden dolayı Yeniçağa polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildiği açıklandı.