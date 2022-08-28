Kayıt dışı seyyar satıcılara Bolu dar edildi

“Albay Tatü” adlı sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası ve Bolu Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün eş zamanlı uygulamasını duyuran Bolu Manavlar Esnafı Derneği Başkanı Mustafa Altındal, kaydı olmayan ve seyyar şekilde satış yaparak pazarcıların ve manavların hakkına giren şahısları tespit ederek cezai işlem uyguladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altındal, “Bolu manavlar ve Pazarcılar Odamız ve Bolu Belediye Zabıta Müdürlüğümüzce ortak eş zamanlı seyyar kayıt dışı mücadelemiz devam etmektedir. Seyyar kayıt dışı faaliyet gösteren kişilere gerekli cezai işlemler uygulanarak faliyetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

18 AB 880 plakalı van araçla Bolu sokaklarında kayıt dışı satış yaptığı belirlenen kişiye, 42 TP 114 plakalı transit ile Sağlık Mahallesi Atak Sokak üzerinde kayıt dışı satış yaptığı belirlenen kişiye, 50 LE 395 plakalı kamyonet ile Paşaköy Mahallesi Koca Sokak üzerinde kayıt dışı satış yaptığı belirlenen kişiye Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulandı.