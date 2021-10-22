Haber: Aysun Beykoz

Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, kayıt dışı istihdamla ilgili mücadele kapsamında Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar, Esnaf veSanatkarlar Odası Başkanı Murat Abak’ı ziyaret etti. Oda başkanı Murat Abak ve yönetim kurulu üyeleri ile üyeleri bilgilendirme ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, “Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında geliştirilen eylem plani çerçevesinde rehberlik ve denetim faaliyetleri yürütülmekte olup, işverenlerimizin ve esnafımızın cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları açısından gerekli bildirimlerin yasal süresi içerisinde yapılması son derece önemlidir. Huzurlu bir toplum ve güçlü yarınlar için kayıtdışı çalışmayın, çalıştırmayın” dedi.