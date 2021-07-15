Kaymakam Alpboğa sahada

Haber: Ceylan Beykoz

İlçemiz Dörtdivan’ın Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa, 2021 Özel İdare ve KÖYDES çalışma programında bulunan, köylerdeki yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Alpboğa bu kapsamda Dülger, Çalköy, Cemaller, Yağbaşlar, Ortaköy ve Çetikören Köylerinde, yol, köyiçi parke, taş döşeme işi, içme suyu, depo, ve kanalizasyon çalışmalarını tek tek inceledi. Alpboğa ayrıca gittiği köylerde hem vatandaşların hem de muhtarların sorunlarını dinleyerek bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 10:05