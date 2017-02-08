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Orman İşletme Şeflerinin hazır bulunduğu ziyarette İşletme Müdürü Erdoğan Asma ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Efecan Şahin’e yeni görevinde başarılar diledi.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Kaymakam Efecan Şahin’e, İşletme Müdürü Erdoğan Asma ve Orman İşletme Şefleri tarafından, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü hakkında genel bilgiler ile 2016 yılında yapılan çalışmalar ve 2017 yılı programları hakkında bilgi verildi.
Kaymakam Efecan Şahin başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından ziyaretini tamamlayarak Orman işletme Müdürlüğünden ayrıldı.
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