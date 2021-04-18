Kaymakam işi sıkı tutuyor



Haber: Onur Akçelik

Ülke genelinde ramazan ayı için alınan sıkı tedbirler sonrası ülkenin dört bir yanında sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Seben ilçemizde de Ramazan ayında alınan kararların ardından ilgili kurumlar denetim ve bilgilendirmeye çalışması başlattı. İlçedeki denetim Seben Kaymakamı Süleyman Bakan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.Pandemi kurallarına ve alınan kararların çoğuna esnafın uyduğu görüldü.Kısmi Kapanma Süreci Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Kaymakam Bakan, esnafa tek tek “hayırlı işler” temennisinde bulundu.