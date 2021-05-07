Kaymakam köy köy gezdi!

İlimiz Göynük ilçesine bağlı köylerde yapılan çalışmalar KaymakamMuhammet Serdar Erdoğan tarafından yerlerinde incelendi. Kaymakam Erdoğan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Kaymakam köy köy gezdi!

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Göynük ilçesine bağlı köylerde yapılan iyileştirme çalışmaları, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan koordinesinde yerlerinde denetlendi. Kaymakam Erdoğan, Termik Santralin üretim sahasına yakın olması sebebiyle taşınacak olan Himmetoğlu Köyünün yerleşim yerini ziyaret etti. Akabinde, Aşağıkınık Köyü menfez çalışmasını, İbrahimözü Köyü Boyalıca Mahallesi, Yukarıkınık ile Kızılkuyu Köylerinin içme suyu çalışmalarını, Boyacılar Köyü yol yapım çalışması ve  Niğit Mahallesi ev inşaatını yerinde inceledi.

Kaymakam yaptığı incelemeler kapsamında,  İlçe Özel İdare Müdürü ve köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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