Kaymakam köy köy gezdi!

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Göynük ilçesine bağlı köylerde yapılan iyileştirme çalışmaları, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan koordinesinde yerlerinde denetlendi. Kaymakam Erdoğan, Termik Santralin üretim sahasına yakın olması sebebiyle taşınacak olan Himmetoğlu Köyünün yerleşim yerini ziyaret etti. Akabinde, Aşağıkınık Köyü menfez çalışmasını, İbrahimözü Köyü Boyalıca Mahallesi, Yukarıkınık ile Kızılkuyu Köylerinin içme suyu çalışmalarını, Boyacılar Köyü yol yapım çalışması ve Niğit Mahallesi ev inşaatını yerinde inceledi.

Kaymakam yaptığı incelemeler kapsamında, İlçe Özel İdare Müdürü ve köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.