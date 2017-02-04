HABER: ERDAL TANRIVERDİ

Köy muhtarları, azalar ve köy halkı tarafından karşılanan Şahin köylerde yürütülmekte olan iş ve işlemlerin denetimini yaptı. Daha sonra Köy halkı ile sohbet eden Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin halkın dileklerini, şikayetlerini ve köylerin sorunlarını dinledi. Gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyen Şahin köy denetimlerini tamamladı.

Akyokuş köyünde Kıbrıs Gazimiz Ahmet GÜVEN'in evini ziyaret eden Şahin Gazimizle bir süre sohbet etti.

Köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Murat DEMİR, İlçe Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdoğan GÜL, Mudurnu Müftüsü Mehmet YORULMAZ, İlçe Özel İdare Müdürü Metin ATALAY, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa SOYGÜR eşlik etti.