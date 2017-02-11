HABER: Aysun BEYKOZ

Mudurnu Belediyesi Düğün Salonunda 10 Şubat 2017 Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamı Efecan ŞAHİN, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut KARTALOĞLU, Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, Mudurnu ilçesinde bulunan okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği üyeleri katıldı.

Tanışma ve eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla düzenlenen toplantıda Kaymakam Efacan ŞAHİN; Mudurnu ilçesindeki okulların varsa sorunlarını tespit etmek, çözüm yolları bulmak amacıyla belirli aralıklarla okul müdürleri ve okul aile birliği ile toplantılar düzenleneceğini belirtti.