Kaymakam Tuğçe Orhan’ın başkanlığında köy muhtarları toplandı

Haber: Süleyman Kurt

Çaydurt Yuva köyünde yaşanılan içme suyundan zehirlenme olayı sonrasında, felaketin tekrarlanmaması için ilçeler de harekete geçti. Seben İlçe Kaymakamı Tuğçe Orhan’ın başkanlığında, ilçe muhtarları toplandı. Köylere ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtilen toplantıda, Türkiye gündemine oturan ve her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkan merkeze bağlı Yuva köyünde yaşanan su sorunu sonrası Seben ilçesinde alınacak tedbirler, yapılacak bakım ve onarımlar ele alındı.

Toplantıda, köylerde içme sularının ve depolarının temizlik, klorlama, bakım ve onarımı hakkında konular görüşüldüğü kaydedildi.