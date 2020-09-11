Kaymakam Türkmenoğlu denetimlere bizzat katıldı



Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Kıbrıscık ilçesinde de koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu da bizzat katıldı. “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile gerçekleştirilen denetimlerde Kaymakam Türkmenoğlu esnaf ve vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu. Konuyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘#SağlıkİçinHepimizİçin’ sloganıyla tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katılan Kaymakamımız Sn. Furkan Taha Türkmenoğlu esnaf ve vatandaşlara maske takmaları, hijyen ve fiziki mesafe kurallarına uymalarını hatırlattı” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 23:14