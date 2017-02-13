Haber; Erdal Tanrıverdi

Köy muhtarları, azalar ve köy halkı tarafından karşılanan Kaymakam Şahin köylerde yürütülmekte olan iş ve işlemlerin denetimi yaptı, köylerde yeni yapılan camiileri gezdi. Çamyurdu İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Şahin öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Efecan Şahin incelemelerde bulunduğu köylerde şehit aileleri ve gazilerin evlerini de ziyaret etti. Avdullar köyünden Şehidimiz Necdet FİDAN'ın ailesi Selme FİDAN, Şehidimiz Emrah TEMEL'in ailesi Ahmet TEMEL ve Bekdemirler köyünden Kıbrıs Gazimiz Muhiddin SAYAN'ın evlerini ziyaret ederek Devletimizin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Kaymakam Şahin'e köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Murat DEMİR, Mudurnu Müftüsü Mehmet YORULMAZ, İlçe Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, İlçe Özel İdare Müdürü Metin ATALAY, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut KARTALOĞLU, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa SOYGÜR, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatih BAŞARAN, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti.