Kaymakam’ı ziyaret ettiler



Haber: Yasin Bilgin

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura çekimi sonucunda Dörtdivan Kaymakamlığı’na Mustafa Batuhan Alpboğa atanmıştı. Dörtdivan ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Alpboğa’yı Dörtdivan gazileri ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunanDörtdivan gazileri Halit Kırıkoğlu, İsmail Çetindağve Remzi Altundağ, Kaymakam Alpboğa ile sohbet ettiler.

MUSTAFA BATUHAN ALPBOĞA KİMDİR?

1994 yılında Karabük’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük’te tamamladı. 2013 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 2017 yılında mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri Karabük Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti. İl merkez stajının ardından Trabzon Yomra ve Zonguldak Çaycuma ilçelerinde refiklik stajını tamamlamış olup, İçişleri Bakanlığının 30/05/2019 tarihli onayıyla 10/06/2019 tarihinde Kastamonu Seydiler ilçesindeki görevine başladı. Son çekilen kura sonucunda da Dörtdivan Kaymakamı olarak atandı.