Kaymakamlar 19 Mayıs’ı kutladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu, Göynük ve Mengen İlçe Kaymakamları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayınladılar. Kaymakamlar mesajlarında gençliğin önemine dikkat çektiler. Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, 19 Mayıs mesajında, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

ERDOĞAN: “GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ GEÇLERİMİZ”

Zorluk ve olumsuzluklarla başlatılan İstiklal mücadelesine değinen Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, “Kıymetli gençlerimiz; Türlü türlü zorluk ve olumsuzlukla başlatılan İstiklal mücadelesinin simge günü 19 Mayıs sizlere armağan edilmesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siz gençlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Geleceğimizin güvencesi olan geçlerimiz bu bayram sizin. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret edeceğinize yürekten inanıyorum. Bizlerin de sizlerin başarısı için elimizden geleni yapıp sizlerin layık olduğu eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında ruh ve beden sağlığınızı koruyarak sizleri geleceğe hazırlamaktır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ: “MİLLETİMİZİN GELECEĞİNE YÖN VEREN BİR DÖNÜM NOKTASI”

Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç ise mesajında şunları aktardı: “Türk milletinin bağımsız yaşama iradesini ortaya koyduğu bir başlangıç, milli mücadele hedefine giden yoldaki ilk adım, aziz milletimizin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919’un 102. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlayarak bütün ülkeye yayılan kutlu mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919 Türk milletinin yeniden doğduğu gündür.”