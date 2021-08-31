Kaymakamlık duruma açıklık getirdi

Haber: Aysun Beykoz

Dörtdivan Kaymakamlığından bu duruma açıklık getirmek üzere bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İlçemiz Seyitaliler Köyü Yaylası'nda, Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilen hayvan içme suyu göleti yapım işinde çalışan firmanın, çalışmalarında define aradığı yönündeki basında yer alan haberler hakkında basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Gölete set çekilmesi için lazım olan taşların toplanması esnasında tepecik şeklindeki toprağın iş makinası ile kazılması sonucu, daha önce kaçak kazı yapıldığı değerlendirilen içerisi boş 2,5x1,5 metre ebatlarında olan bir alanın ortaya çıktığı görülmüştür. Bolu Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede sit alanı ve tarihi nitelik taşıyan bir obje bulunmadığı tespit edilmiştir. Gölet yapım işine engel bir durum bulunmayıp gölet yapım çalışmalarına devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

OLAYIN ÖNCESİ

Dörtdivan Seyitaliler Yaylası’nda, gölet yapım işinde çalışan firmanın, çalışmalarında define aradığı yönündeki ihbar üzerine kazı çalışmaları durduruldu. İlçemiz Dörtdivan'ın Seyitaliler Yaylası’nda Özel İdare Müdürlüğü’nden ihale alarak gölet yapım işinde çalışan firmanın çalışması define aradığı yönündeki ihbar üzerine durduruldu. Edinilen bilgiye göre Seyitaliler Yaylası’nda gölet yapım işinde çalışan firma hakkında vatandaşlar define aradığı gerekçesiyle ihbarda bulundular. İhbar üzerine firmanın çalışmaları durdurularak Gerede’den olay yeri inceleme ekibi istendi. Olay yeri inceleme ekibinin raporu doğrultusunda firmanın çalışmasına devam edip edilmeyeceğine karar verilecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021, 14:47