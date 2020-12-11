Kaymakamlık ‘müdahaleyi önleyin’ dedi

Haber: BMA

Mengen Belediyesi, Gerede Belediyesi tarafından Domuz Alanı mevkiinde bulunan su kaynağına müdahalesi üzerine harekete geçti. Gerede Belediyesi hakkında mahkemeye başvuran Mengen Belediyesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. İki ilçe arasında büyük borun haline gelen konuyu son olarak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) gündemine taşıdı. Aydın, konuyla ilgili DSİ’nin sorunu çözmesini istedi.

KAYMAKAMLIKTAN GEREDE KARARI

Konuyla ilgili kamuoyunda tartışmalar devam ederken Belediye Başkanı Turhan Bulut, yaşanan yeni gelişmeyi paylaştı. Başkan Turhan Bulut yaptığı açıklamada Mengen Kaymakamlığı tarafından su kaynağına müdahalenin önlenmesi için karar aldığını duyurdu. Başkan Bulut açıklamasında, “Gerede Belediyesinin, İlçemiz sınırları içersinde kalan Domuz Alanı mevkiindeki su kaynaklarımıza yapmış olduğu haksız müdahalelerinin önlenmesine ilişkin, haklı mücadelemiz devam etmektedir. Şöyle ki Gerede Belediyesinin Domuz Alanı mevkiinde bulunan su kaynaklarından birine bağlı olarak akmakta olan çeşmeyi yıkarak buradaki su kaynağına müdahale ettiğinin tespiti sonrasında, Mengen Belediye Başkanlığımızca buradaki haksız tecavüzün önlenmesi için 3091 Sayılı Kanun Hükümleri uyarınca Mengen Kaymakamlığına başvurulmuştur. Kaymakamlık makamınca mahallinde yapılan incelemede iddialarımızın doğruluğu tespit edilmiş ve Kaymakamlık Makamının 03.11.2020 tarih ve 2020/15 Sayılı kararı ile belirtilen mevkide bulunan çeşme ve bu çeşmeye ait su kaynağına yapılan tecavüzün önlenmesine karar verilmiştir” dedi.

“DAVALARIMIZIN TAKİBİ TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR”

Bulut açıklamasında ayrıca, “Haklı mücadelemizdeki katkıları nedeniyle Mengen Kaymakamlık Makamına ve Sayın Kaymakamımız Betül Büyükkılıç hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bölgedeki diğer su kaynaklarımızla ilgili yapılan haksız müdahalelerin önlenmesine ilişkin gerek Mengen ve gerekse de Bolu Mahkemelerinde devam eden davalarımızın takibi titizlikle devam etmektedir. Gelişmelerden siz değerli Mengen halkımız bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.