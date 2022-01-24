Kaymakamlık sürücülere kucak açtı

Dün gece saatlerinde Mengen-Bolu istikametinin yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmasının ardından yolda kalan sürücülere Mengen Kaymakamlığı tarafından Mengen Aşçılık Lisesi pansiyonunda ücretsiz kalma fırsatı sağladı.

Kaymakamlık sürücülere kucak açtı


Haber: Ceylan Beykoz

Gece saatlerinde saatlerce trafiğe kapalı kalan Mengen-Bolu yolunda mahsur kalan vatandaşlara Mengen Kaymakamlığı kucak açtı. Kaymakamlık yolda kalan sürücüler için gece boyunca Mengen Aşçılık Lisesi pansiyonunda ücretsiz olarak konaklama hizmeti verdi.

Mengen Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; “Yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşlarımızı olası tehlikelerden korumak amacıyla Mengen dörtyol kavşağından Bolu istikametine araç trafiği kapatılmıştır. Mengen Kaymakamlığı tarafından yolda kalan vatandaşlarımız için  Mengen Aşçılık Lisesi pansiyonumuzda ücretsiz olarak konaklama hizmeti verilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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