Kaymakamlıktan açıklama



Haber: N. Halid Altundal

Mengen Kaymakamlığı’nca, Kaymakamlıkta görevli bir personelin covid-19 testinin pozitif çıkması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mengen Kaymakamlığında görevli bir kişinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine temaslılarından numune alınmış olup sonuçları negatif çıkmıştır. Karantinaya alınan kimse bulunmamaktadır. Bununla birlikte 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 29. maddesi "Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir" hükmüne istinaden Kaymakama mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olmayan İlçe Özel İdare Müdürünün vekalet etmesi de mümkün değildir.”