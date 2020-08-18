Kaymakamlıktan açıklama

Mengen Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Kaymakamlıkta herhangi bir karantina tedbiri uygulanmadığı belirtildi.

Kaymakamlıktan açıklama


Haber: N. Halid Altundal
Mengen Kaymakamlığı’nca, Kaymakamlıkta görevli bir personelin covid-19 testinin pozitif çıkması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mengen Kaymakamlığında görevli bir kişinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine temaslılarından numune alınmış olup sonuçları negatif çıkmıştır. Karantinaya alınan kimse bulunmamaktadır. Bununla birlikte 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 29. maddesi "Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir" hükmüne istinaden Kaymakama mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olmayan İlçe Özel İdare Müdürünün vekalet etmesi de mümkün değildir.”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Koronavirüsle mücadelede yeni yasaklar
Koronavirüsle mücadelede yeni yasaklar
  1. Bolu