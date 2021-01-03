Kaymakamlıktan örnek proje

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Kıbrıscık ilçesinde Kaymakamlık tarafından sokak hayvanları için örnek bir proje hayata geçirildi. Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için başlatılan ‘Minik Dostlarımıza Vefa Projesi’ kapsamında ilçenin belirlenen bölgelerine direklere beslenme üniteleri yerleştirildi. Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğündeki proje yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında faaliyete geçti. Kaymakam Türkmenoğlu ve ekipler beslenme ünitelerine sokak hayvanları için yem ve su bıraktılar.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 13:35