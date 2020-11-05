Kaymakamlıktan yardım çağrısı

Haber: BMA

İzmir’de geçtiğimiz hafta Cuma günü meydana gelen deprem sonrası afetzedelerin ihtiyaçları için Bolu Valiliği harekete geçti. Valilik bünyesinde başlatılan yardım kampanyasına Mudurnu Kaymakamlığı da tam destek verdi. Mudurnu Kaymakamlığı tarafından ilçe halkına yapılan yardım çağrısında listede belirtilen malzemelerin 06.11.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edilebileceği bildirildi.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İzmir’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında mağdur durumda olan afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan ve standart olması için içeriği belirtilen gıda kolisi ve yeni battaniye yardımında bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlarımız aynı içerikte hazırladıkları gıda kolileri ve battaniyeleri ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 6 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edebilirler” ifadelerine yer verildi.

Yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç duyulan malzemeler şöyle;

1-Yeni Battaniye

2-Gıda Kolisi (İçeriği; 5 kilo pirinç, 2.5 kilo bulgur, 2.5 kilo kuru fasulye, 2.5 kilo mercimek, 5 litre ayçiçeği yağı, 830 gram domates salçası, 5 kilo şeker, 500 gram tuz, 1 kilo un, 2 kilo çay)

Yardımların teslim edileceği yer:

Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adres: Kaygana Mahallesi Bolu Caddesi No: 68 Hükümet Konağı Zemin Kat/Mudurnu

İletişim: 0374 421 3001 - 0374 421 6171