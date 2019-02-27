Kaynak, "İstanbulmaçı başlangıç olur inşallah"

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Boluspor, 24. haftada konuk edeceği İstanbulspor karşısında galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Orhan Kaynak, takımın sıkıntılı dönem geçirdiğini, bunu atlatmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kaynak, teknik ve taktik anlamda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Fiziksel olarak sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Alınan yenilgiler takımı daha çok demoralize ediyor. Bunun üstesinden gelecek kapasitede oyuncularımız var. Biz bir camiayız. Takım olarak hareket etmek zorundayız. Bunu başaracağız. Buna inanıyorum. Oyuncu arkadaşlarımıza güveniyoruz." diye konuştu.

Kaynak, 24. haftada yapacakları maça ilişkin, "Taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanacağız inşallah. İstanbulspor maçı bir başlangıç olur inşallah." ifadesini kullandı.

Ligin 23. haftasını 32 puan ve averajla 9. sırada geçen kırmızı-beyazlı ekip, 3 Mart'ta Bolu Atatürk Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.