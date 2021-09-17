“Kaynak kitap dayatması yapılıyor”

Haber: Erdal Tanrıverdi

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan kitaplar dururken öğretmenlerin bu kitaplar yetersiz deyip velileri kaynak kitap almaya zorlamalarına tepki gösterdi.

Örnekbaş “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz kitapları dururken kaynak kitap denilerek vatandaşa kitap dayatmayı yapmak yanlış. Ekonomik olarak kıt kaynaklarla geçinmeye çalışan vatandaşın bu harcamalarla iyice beli bükülmüştür” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş kaynak kitap adıyla yapılan dayatma hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

Öğrencilere ücretsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan kitaplar dururken öğretmenlerin bu kitaplar yetersiz deyip kaynak kitap arayışına geçmeleri özellikle dar gelirli ailelerin belini bükmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı olmayan kitapların okullarda öğretmenler tarafından tavsiye edilmesi, Milli Eğitim bakanlığı bu uygulamadan haberdar mıdır? Bilgisi dâhilinde değilse Bakanlık mufettişleri vasıtasıyla bir inceleme yapmaları halinde durum tespit edilecektir."

ÖĞRETMENLERE HERHANGİ BİR YAPTIRIM YAPILACAK MI?

Kaynak kitap setleri ilkokul ikinci sınıf dâhil öneriliyor adeta dayatılıyor. Bu kaynak setleri 180 liradan başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kendi dağıtmış olduğu kitaplar yetersiz ise bu kitapları zenginleştirmeli ve yeterli hale getirmelidir. Bu kitapları tavsiye eden ögretmenler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden veya kendi okul müdürlerinden herhangi bir izin almışlar mıdır? Herhangi resmi bir izin almadan kitapları tavsiye eden öğretmenlere herhangi bir yaptırım yapılacak mı? Eğitim/öğretim yılının oldukça sancılı bir şekilde açıldığı bu günlerde konunun enine-boyuna incelenerek sonuçtan kamuoyuna bilgi verilmesi talebimizdir.