“Kaynak sıkıntısını hükümet desteği ile aşarız”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmalarını, Arçelik Fabrikası’nı ve Tansel Elektrik Fabrikası’nı ziyaret ederek sürdürdü. Fabrika ziyaretlerinde Fatih Metin, lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan ile birlikte işçilerle görüşerek desteklerini ve dualarını istedi. İşçilerden büyük destek gören Metin, 31 Mart’ta Bolu’nun ve Türkiye’nin geleceği için oy kullanılacağını belirterek, Bolu’nun belediyeye yük getirmeyecek kaynaklara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Metin, kaynağa ihtiyaç duymaları halinde gidecekleri makamın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN OY KAYBI TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SEVİNDİRİR”

Tansel Elektrik Fabrikası’nda çalışanlara seçimlerin önemini anlatan Metin, Türkiye’de seçimlere iki ittifakla gidildiğine değinerek, “Bunlardan bir tanesi AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, diğeri ise HDP, CHP ve İP ittifakı. Cumhur İttifakı’nın oy kaybı yaşaması durumunda sevinecekler belli. Başta PKK olmak üzere FETÖ, DHKPC ve diğer terör örgütleri ile Amerika ve Avrupa bizim oy kaybetmemizi bekliyor” dedi.

“KAOS OLUŞTURMAK İÇİN BU SEÇİMLERİ FIRSAT BİLECEKLER”

Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran seçimlerinde iktidara geldiğini hatırlatan Metin, “Yani bu seçimden sonra 4 buçuk yıl seçim olmayacak. Biliyorsunuz ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yönetiliyor. Bu yönetim 4 buçuk yıl daha sürecek. Birileri Sayın Cumhurbaşkanımızın gücünü azaltmak ve Türkiye’de kaos oluşturmak için bu seçimleri fırsat bilecekler. O nedenle sizlerin ve tüm Bolu halkının sandığın başına gitmeden bunları değerlendirmesini rica ediyoruz.” diye konuştu.

“KAYNAK SIKINTISINI HÜKÜMET DESTEĞİ İLE AŞARIZ”

Bolu Belediyesi’nin bütçesinden bahseden Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, belediye gelirlerinin sadece rutin giderleri karşılayabildiğini belirterek, “Yani halkın sosyal, kültürel ve ekonomik beklentilerini karşılamakta ve Bolu’nun geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirmekte kaynak sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı da hükümet desteği ile aşarsınız. İşte biz de burada devreye giriyoruz.” ifadesini kullandı.

“BENİM GİDECEĞİM MAKAM BELLİ, DİĞER ADAYIN GİDECEĞİ MAKAM BELLİ”

Kaynak konusunda dikkat çekici bir ayrıntıya değinen Metin, “Bolu’nun bir ihtiyacı veya bir problemi olduğu zaman Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak benim gideceğim makam belli, diğer adayın gideceği makam belli. Onun gideceği makam Kemal Kılıçdaroğlu, bizim gideceğimiz makam Recep Tayyip Erdoğan. Bolu halkı sandığa giderken bu ayrımı iyi yapması lazım.. Çünkü Bolu’ya belediyeye yük olmayacak kaynak lazım.” değerlendirmesinde bulundu.