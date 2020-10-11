Kaynak suyu çalışmalarında sona gelindi

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Hokhok kaynak suyunun yeniden ilçeye kazandırılması için devam eden çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Başkan Efe Dörtdivan’ı kuyu sularından kurtaracaklarını belirtti.

“DÖRTDİVAN’IMIZI KUYU SULARINDAN KURTARACAĞIZ”

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Başkan Efe konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Tekke Barajı inşaatının başlaması ile birlikte 6 yıl önce baraj altında kalan Hokhok kaynak suyumuzun ilçemize yeniden kazandırılması çalışmalarına bir yıl önce başlamıştık. Elhamdülillah artık sona yaklaşıyoruz. Yapımı tamamlanan depolarımızı hattımıza bağlama aşamasındayız. Bundan sonraki aşamada 6 yıldır kullanılmayan hattımızı gözden geçireceğiz. Dörtdivan’ımızı kuyu sularından kurtarıp kaynak suyuna en kısa zamanda kavuşturacağız” dedi.

“ÖZVERİLİ VE FEDAKAR ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Yürütülen çalışmalar dolayısıyla destek verenleri de unutmayan Efe ayrıca, “DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Kazım Doğru’ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli’ye, diğer taraftan su kaynaklarımızın doğru ve adaletli kullanılması noktasında paydaşlarımız olan grup köylerimiz Dereköy, Çetikören, Ortaköy, Bünüş, Yağbaşlar, Cemaller, Çalköy ve Dülger köy muhtarlarımıza özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.