Kaz Pazarı Cuma günü kurulacak

Haber: BMA

Dörtdivan ilçesinde salgın dolayısıyla Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı iptal edildi. Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda panayıra özgü kaz pazarının kurulacağı bildirildi. Belediye Başkanı Hamza Efe, 25 Eylül Cuma günü kurulacak kaz pazarına tüm vatandaşları davet etti.

“BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM”

Başkan Efe vatandaşlara yaptığı açıklamada, “Geleneksel Dörtdivan Hayvan ve Emtia Panayırımızı bu sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Fakat Dörtdivanımıza özgü benzersiz lezzeti ile tadına doyum olmayan, yaylarımızda ve köylerimizde yetişen kazlarımız taş fırınlarımızda kızarmayı bekliyor. Bütün vatandaşlarımızı 25 Eylül’de, önümüzdeki Cuma günü kuracağımız kaz pazarımıza davet ediyorum. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli, vatandaşlarımıza afiyet olsun” dedi.

Kızarmış ve çiğ kazların satılacağı Kaz Pazarı, Dörtdivan Jandarma Karakolu Önü Açık Otoparkta kurulacak.