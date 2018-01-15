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15 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Kaz yemek için buluştular

    İstanbul Geredeliler Derneği tarafından düzenlenen "Geleneksel Kaz Yeme Gecesi" Bolu ve Geredelileri bir araya getirdi. Bahçelievler Öğretmenevinde düzenlenen geceye Valisi Aydın Baruş da katıldı.

    15 Ocak 2018 Pazartesi 09:12
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    Kaz yemek için buluştular
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    HABER:Aysun Beykoz
    Bahçelievler Öğretmenevinde düzenlenen gecede konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu'nun zamanında İstanbul ve Ankara'ya çok göç verdiğini ancak şu an istihdam imkanlarının artmasıyla bu göçün durduğunu söyledi. İstanbul'da yaşayan Bolu ve Geredelilerle Kaz Yeme Gecesi'nde buluşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Baruş, "Boluluların yemek alışkanlığında kaz önemli bir yer tutuyor. Gerede'nin yayla ve çimlerinde otlayan kazlar lezzetli oluyor. Her yıl Gerede'de düzenlenen panayırlarda da kaz eti yeme imkanımız oluyor. Geredeliler böyle gecelerle önemli bir dayanışma örneği gösteriyorlar. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Bu birlik ve beraberlik duygusu, Türkiye'ye de olumlu yansıyor." diye konuştu. 
    İstanbul Geredeliler Derneği Başkanı Ramazan Açıkgöz de kazın Gerede'de önemli bir ikram olduğunu ve özellikle soğuk kış gecelerinde misafirlere sunulduğunu belirterek, "Biz de Gerede'nin yöneticilerini, STK başkanlarını ve Geredelileri bu gecede buluşturduk. Amacımız, ilimizin ve ilçemizin sorunlarını konuşup çözüm yolları bulmak." dedi.
    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise özel bir coğrafya sahip Bolu'nun yüzde 75'inin ormanlarla kaplı olduğunu söyleyerek, İstanbul ile Ankara'nın tam ortasında 200 kadar göleti bulanan illerini "tabiat harikası" olarak nitelendirdiklerini kaydetti. Bolu'nun en büyük ilçesinin Gerede olduğunu dile getiren Yılmaz, "Gerede ve bölgesinde kaz yoğun olarak yerleştirilir. Kar yağdığında kaz yeme günleri düzenleriz. Çünkü kazın ayağı kara değdiğinde tadı farklı olur. Türkiye'de çok ender yerde kaz yetiştirilir ki Gerede de bunlardan biridir." ifadelerini kullandı.
    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da ilçelerinde kışların uzun geçtiğini ve bu uzun kış gecelerinde kazın en çok tercih edilen yiyeceklerin başında geldiğini belirtti. Allar, çoğunlukla kazın Kars'a ait olduğunun düşünüldüğünü dile getirerek, "Onlar kazı kurutarak yerler. Bizde ise kaz kurutmadan yenir. Panayırlarımızda kazları kızartarak yeriz. Türkiye'nin birçok yerinden de kaz meraklıları buralara gelir. Gerede'de eylül ayında kaz yenmeye başlar, şubat sonuna kadar devam eder. Felfene dediğimiz geleneksel eğlence gecelerinde de kaz yeriz. Aslında kaz yemekleri bizi bir araya getirerek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirir." şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: İstanbul, Geredeliler, Derneği, Düzenlenen, &quot;Geleneksel

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