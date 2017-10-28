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28 Ekim 2017 Cumartesi
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    • Kaza 1 ölü 4 yaralı

    TEM otoyolunun Gerede mevkiin de Ankara yönünde kontrolden çıkan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, dört kişi ise yaralanarak tedavi altına alındı.

    28 Ekim 2017 Cumartesi 22:01
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    Kaza 1 ölü 4 yaralı
     Öğleden sonra meydana gelen kazada 06 HSS 14 plakalı minibüsün sürücüsü belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek düz yolda takla attı. Takla atarak karşı şeride geçen minibüs yol kenarına ters dönmüş bir şekilde durabildi. Birkaç takla atan minibüs adeta hurdaya dönerken minibüs sürücüsü Mustafa Kuşoğlu yaralandı. TEM Otoyolu Gerede ilçesi yakınlarında Ankara yönünde meydana gelen kazada minibüsün yol kenarındaki bariyerlere çarptığı belirlendi. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak devrilen araçtaki 58 yaşındaki Güler Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mustafa Kuşoğlu ile Rabia Kuşoğlu, Ebru Özdemir ve Dursun Özdemir yaralandı. Kaza sonrası olay mahalline gelen 112 acil servis ambulansı tarafından minibüste yaralı olarak bulunan üç şahın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gerede Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sonrasında uzun süre trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ters dönmüş araç enkazı çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönebildi.

    Yaralılardan üçünün sağlık durumunu iyi olduğu birisinin ise ağır yaralı olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Güler Özdemir ise Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Anahtar Kelimeler: TEM, Otoyolunun, Gerede, Mevkiin, Ankara

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