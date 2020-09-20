Kaza anı kamerada

Haber: Volkan Yılmaz

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Çivril mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan S.C.Ş. idaresindeki 14 AAC 009 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkiyle takla atan araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kaza anı yol üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan hafif ticari aracın kontrolden çıkaran önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarpması yer aldı.

D-100 Karayolunda kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Haber: Volkan Yılmaz

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Çivril mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan S.C.Ş. idaresindeki 14 AAC 009 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkiyle takla atan araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kaza anı yol üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan hafif ticari aracın kontrolden çıkaran önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarpması yer aldı.