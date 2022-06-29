Kaza anı saniye saniye görüntülendi

Aktaş Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Aracın çarptığı kapalı motosiklette bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı saniye saniye görüntülendi

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza dün öğle saatlerinde Çıracı Hukuk Bürosu’nun önünde meydana geldi. Özel araç sürücüsü bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybedince sağ şeritten seyir eden kapalı motosiklete çaptı. Çarpma sonucu savrulan motosiklet park halindeki araca çarparak büyük maddi hasara neden oldu.

Kapalı motosiklet çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılırken, motosiklette bulunan iki kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Özel araç içindeki 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 13:48
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