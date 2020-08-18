Kaza anları kameralarda

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına Temmuz ayında farklı tarihlerde meydana gelen 3 farklı trafik kazası yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi. Görüntülerde, kent merkezinde kavşaktan dönen bir minibüse arkadan çarpan otomobilin yoldan çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarparak durması görüldü. Diğer kaza görüntüsünde ise kontrollü geçişin yapıldığı dört yoldan durmadan geçmeye çalışan iki otomobilin çarpışma anı kameralara yansıdı. Bir diğer kaza görüntüsünde ise trafik ışıklarında kırmızı yanınca ani fren yaparak duran araca arkadan gelen TIR'ın çarpması da kaydedildi.