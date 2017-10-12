Haber: Semih Baykal

Olay D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Hasan Erdoğu sabah lojmanlardan Tugay’a gitmek için yola çıktı. Erdoğu, D-100 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isterken İstanbul İstikametinden Ankara İstikametine gitmekte olan tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Piyade Uzman Çavuş Hasan Erdoğu kafasını bariyerlere çarptı. Kazada Piyade Uzman Çavuş Hasan Erdoğu olay yerinde hayatını kaybetti. Erdoğu’ya çarpan tır şoförü ise olay yerinden kaçtı. Kaçan tır sürücüsünün yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı.