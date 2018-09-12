Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, geçen cumartesi günü gece saatlerinde D-100 Karayolu'nun Beşkavaklar 4518 Sokak mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan İlker Öztürk idaresindeki 14 EM 740 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan otobüs yazıhanesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Asya Öztürk(1), Ayşegül Soydan(18), Neşe Öztürk(16), Azra Eylül Soydan(3) yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı ve kazayı saniyeler önce fark eden bir kedinin kaçması yer alıyor.