Kaza mı cinayet mi?



Haber:Okay Özcan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, “Taksirle ölüme neden olma” davası başka bir boyut kazandı. Duruşmada 14 DC 111 plakalı traktörün sürücüsü E.P. ile 14 GD 539 plakalı aracın ehliyetsiz sürücüsü K.K. müşteki sanık olarak, sanık kürsüsünde yerlerini aldılar. Traktör sürücü E.P. olay akşamı Düzce’ye doğru traktörüyle yola çıktığını ve emniyet şeridi olan sağ şeritten kurallara nizami olarak yol aldığını, bir anda römork arkadan çarpıldığı ve bir aracın takla atarak devrildiğini gördüğünü, kendisinin hiçbir kusurunun bulunmadığını” iddia etti.

Öte yandan traktöre arkadan çarpan ve kaza sonrası imam nikahlı eşi S.A. sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini, bu olayda kusurlu kişinin traktör sürücüsü E.P’nin olduğunu açıklayarak; “Olay akşamı imam nikahlı ve emlakçılık yapan eşimle yol alıyorduk. Direksiyonda ben vardım. Ama aracı ehliyetsiz kullanıyordum. Sol şeritten giderken arkamdan gelen TIR, selektör yaparak yolu açmamı istedi. Bende sağ şeride geçtim. Bu anda bir anda lambaları ve ikaz lambaları bulunmayan traktörü fark ettim. Çarpmamak için her şeyi yaptım. Traktör tali yoldan değil sağ şeritten gidiyordu. Kazayı engelleyemedim. İmam nikahlı eşimi kaybettim. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

ŞOK İDİA

Taksirle Ölüme Neden Olmak suçundan yargılanan iki müşteki sanıkların ifadelerin ardından, kazada hayatını kaybeden S.A.’nın kızı İ.Ş. şok bir iddia bulunarak, annesinin kazayla değil cinayete kurban gittiğini açıklayarak, olaya başka bir boyut kazandırmaya çalıştı. İ.Ş., savcılıkta verdiği ifadede; “Annem zaman zaman eve gelirdi ve hiçbir haber vermeden evden giderdi. Kendisini şehir şehir dolaşıp aradım ama bulamadım. Annem emlakçılık yapardı. Müşteki sanık K.K.’de annemle birlikteliğini biliyordum. Bu sanık, annemin emlakçılıktan kullandığı paraları kendine alırdı. Hatta, anneme yüklü miktarlarda bankalardan krediler çektirdiğini öğrendim. Bu rakamlar yaklaşık 2 milyon TL’yi bulmakta. Annem kazada hayatını kaybetmedi. Annem sanık K.K. tarafından öldürülmüştür. Annem cinayet kurbanı olmuştur. Bu detayların incelenmesini istiyorum” diyerek, çarpıcı bir iddiada bulundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 15:46