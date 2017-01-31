Haber; Kasım ŞAHİN

Kaza, AİBÜ şehir kampusunun D -100 karayolu tarafında bulunan yan bağlantı yolunda meydana geldi. Park halindeki 14 DG 167 plakalı TIR’a arkadan çarpan 14 EG 460 plakalı otomobilin içinde sıkışan sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobilin yarısının TIR’ın dorsesinin altına girdiği kazada araç içinde sıkışan kişinin kimliği bir saat sonra olay yerine gelen yakınlarınca tespit edilebildi. Otomobilin fren dahi yapmadan direk gelip TIR’ın arka tarafından hızla altına girdiğini belirten görgü tanıkları sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini söylediler. Kaza sonrası araçlarının başına gelen 14 DG 167 plakalı TIR’ın sahipleri büyük şok yaşadılar. Kaza sonrası yolu trafiğe kapatan polis Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibini olay mahalline çağırarak yardım talep etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün 1988 doğumlu İlker Erdi Gülen olduğu belirlendi.

OLAY YERİ İNCELEME YAPTI

Kazanın oluş şekli polisi de şüpheye düşürdü. Özel aracın hiç ir manevra yapmadan dost doğru TIR’ın altına girmesi hem görevli polisleri hem de vatandaşların kafasında soru işaretleri yarattı. Kazanın olduğu bölgeye Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Ekipler kaza yerine ve çevresinde araştırma yaptılar.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Sürücü İlker Erdi Gülen’in ölüm haberi kısa sürede yakınlarına ulaştı. Kaza yerine gelen ve korkunç kazayı gören Gülen’in yakınları sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktüler. Kaza yerinde bulunan emniyet güçleri gözyaşı döken vatandaşları teselli etmeye çalıştılar. Cumhuriyet Savcısı da, geniş çaplı ir araştırma yapmasının ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekibi, araç içerisinde sıkışıp hayatını kaybeden Gülen’in cesedini güçlükle çıkartarak, otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.