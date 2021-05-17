Kaza üstüne kaza

Haber: C. Kutay Aykan

İstanbul'dan Kastamonu yönüne giden 37 AAB 636 plakalı otomobil, Yeniçağa gişelerine yaklaşık bir kilometre kala yoldan çıkarak devrildi. Alev topuna dönen araçtan sürücü Hüseyin Alibese ile eşi Sebahat Ayan Alibese yaralı olarak kurtarıldı. Yeniçağa İtfaiyesi bu kazaya müdahale ederken bölgeye yaklaşık 200 metre uzaklıkta başka bir trafik kazası meydana geldi.

İtfaiye ekipleri 112 kontrol komuta merkezinden gelen ihbar üzerine hemen Ankara istikametinde meydana gelen ikinci kazaya koştu. 2 aracın çarpıştığı trafik kazasında, araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılması sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.