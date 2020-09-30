Kaza üstüne kaza yaşandı

HABER:Erdal Tanrıverdi



ARABA TERS DÖNDÜ;

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine ilerleyen Erkan Yurdakul idaresindeki 54 B 1101 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu mevkiinde bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.TEM’de, tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

METRELERCE SÜRÜKLENDİ;

TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra metrelerce yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.Kaza, saat 12.00 sıralarında Köroğlu Park mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Bayram Doğan idaresindeki 41 GP 514 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Ertuğrul Ulusan yönetimindeki 54 LS 105 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen sürücü Doğan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.