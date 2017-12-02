Haber: Semih BAYKAL

Olay, D – 100 Karayolu Bolu kesimi, Sanayi Kavşağı kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Kurtuluş idaresindeki 14 BA 175 plakalı kamyonet yan yoldan İstanbul istikametinde seyrederken, önünde ilerleyen Ayhan Toksal kontrolündeki 14 AL 950 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kullandığı kamyonetin içine sıkışan Aydın Kurtuluş, olay yerine çağrılan UMKE ve Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü Kurtuluş, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ulaşım kaza nedeni ile D – 100 Karayolu’nun İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımı ile alınmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan hafriyat kamyonuna çarpan, Kurtuluş idaresindeki kamyonetin aracın içinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Aracın şoför koltuğunda bulunan alkol şişesi dikkatlerden kaçmadı.