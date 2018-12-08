Haber: Kasım ŞAHİN

İlginç kaza sabah saatlerinde meydana geldi. 14 AZ 369 plakalı aracın sürücüsü İsmail Gökalp, Baysal Sokaktan Çarşı AVM’nin arka sokak istikametine gitmek isterken, camların buzlu olması nedeniyle dönüş yaparken, yol kenarındaki demir dubaları fark etmeyerek, önce dubalara çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Gökalp, park halindeki Ahmet Özhoca’ya ait 14 NB 244 plakalı araca çarptıktan sonra freni patladı.

Hem demir dubaya hem de park halindeki özel araca çarpan Gökalp’in aracının alt kısmından yağlar akmaya başladı. Freni patlak halde seyir eden Gökalp, Çarşı AVM’nin arka sokağına kadar gidebildi. Olay yerine gelen polis, madde hasara neden olan arabayı ve sürücüyü, yolda bıraktığı yağ izlerini takip ederek buldu.

Aracının camlarının buzlu olması nedeniyle kaza yaptığını belirten İsmail Gökalp; “Nasıl olduğunu anlamadım. Dönüş yaparken arabamın ön tarafını yol kenarında bulunan dubaya çarptım ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki arabaya çarptım. Aracımın freni patlayınca, olay yerinden 300 metre sonra durabildim. Can kaybı olmamasına çok sevindim” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.