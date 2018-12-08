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08 Aralık 2018 Cumartesi
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    • Kaza yapan araç bıraktığı izler sayesinde bulundu

    Bolu’da yol kenarındaki demir dubalara çarpıp, ardından da park halindeki araca çarpan ve freni patlayan araç bıraktığı yağ izleri sayesinde olay yerinden 300 metre uzakta polis tarafından bulundu.

    08 Aralık 2018 Cumartesi 10:28
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    Kaza yapan araç bıraktığı izler sayesinde bulundu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İlginç kaza sabah saatlerinde meydana geldi. 14 AZ 369 plakalı aracın sürücüsü İsmail Gökalp, Baysal Sokaktan Çarşı AVM’nin arka sokak istikametine gitmek isterken, camların buzlu olması nedeniyle dönüş yaparken, yol kenarındaki demir dubaları fark etmeyerek, önce dubalara çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Gökalp, park halindeki Ahmet Özhoca’ya ait 14 NB 244 plakalı araca çarptıktan sonra freni patladı.

    Hem demir dubaya hem de park halindeki özel araca çarpan Gökalp’in aracının alt kısmından yağlar akmaya başladı. Freni patlak halde seyir eden Gökalp, Çarşı AVM’nin arka sokağına kadar gidebildi. Olay yerine gelen polis, madde hasara neden olan arabayı ve sürücüyü, yolda bıraktığı yağ izlerini takip ederek buldu.

    Aracının camlarının buzlu olması nedeniyle kaza yaptığını belirten İsmail Gökalp; “Nasıl olduğunu anlamadım. Dönüş yaparken arabamın ön tarafını yol kenarında bulunan dubaya çarptım ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki arabaya çarptım. Aracımın freni patlayınca, olay yerinden 300 metre sonra durabildim. Can kaybı olmamasına çok sevindim” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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