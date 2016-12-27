HABER: FARUK ÇİDEM

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır mahallesinde bulunan Siteler Camii önünde bulunan kavşaktan dönmekte olan Hasan Kalaycıoğlu yönetimindeki 14 S 0324 plakalı işçi servisi ile Hamdi Gökçe yönetimindeki 01 DGA 27 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisinin şoförü Hasan Kalaycıoğlu ile 01 DGA 27 plakalı araçta bulunan Kübra Gökçe yaralandı. Kazada yaralanan Kalaycıoğlu ve Gökçe olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Acil servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre ulaşıma kapatılırken, Bolu Belediyesi temizlik ekipleri yolda temizlik çalışması yaptılar.