Haber: Faruk ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10:45’de Beşkavaklar Mahallesi Çakmaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynur Özbek yönetimindeki 14 AT 194 plakalı otomobil Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Çakmaklar Caddesi’ne çıktığı sırada İsmail Mertol yönetimindeki 14 KH 675 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil ilk önce park halindeki 14 BD 445 plakalı otomobile ardından da Altınkent Sitesi’nin bahçe duvarına çarparak durabildi.

2 KADIN ŞOKA GİRDİ

Otomobil sürücüsü Aynur Özbek ile Beysun Türkmen araçta sıkıştı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekipleri iki kadını araçtan çıkarttılar. Beysun Türkmen ambulansa konulurken, “Düşürmeyin beni” diyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle halkı, kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkilerin önlem almalarını istediler.