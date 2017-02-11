banner128

banner101

11 Şubat 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kaza yapan kadın sürücü araçta sıkıştı

    Bolu’da yan yoldan caddeye çıkan kadın sürücünün kullandığı otomobilin kamyonetle çarpışması sonrasında otomobilde bulunan iki kadın araçta sıkıştı. Kadınlar ekipler tarafından kurtarılırken, mahalle halkı sürekli kazaların yaşandığı kavşağa önlem alınmasını istediler.

    11 Şubat 2017 Cumartesi 13:23
    Bu haber 72 kez okundu
    Kaza yapan kadın sürücü araçta sıkıştı
    Foto galeriye git
    Haber: Faruk ÇİDEM
    Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10:45’de Beşkavaklar Mahallesi Çakmaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynur Özbek yönetimindeki 14 AT 194 plakalı otomobil Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Çakmaklar Caddesi’ne çıktığı sırada İsmail Mertol yönetimindeki 14 KH 675 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil ilk önce park halindeki 14 BD 445 plakalı otomobile ardından da Altınkent Sitesi’nin bahçe duvarına çarparak durabildi.

    2 KADIN ŞOKA GİRDİ

    Otomobil sürücüsü Aynur Özbek ile Beysun Türkmen araçta sıkıştı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekipleri iki kadını araçtan çıkarttılar.  Beysun Türkmen ambulansa konulurken, “Düşürmeyin beni” diyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Mahalle halkı, kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkilerin önlem almalarını istediler.
    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Yan, Yoldan, Caddeye, çıkan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR DUSK
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR İSTATİSTİK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolulu”ÇINAR ÖZEN”Demokratlara Başkan mı?..
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİRLİ ÇAMAŞIRLAR
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129