Kaza yapan tırda sıkıştı

İlimizin Gerede İlçesinde devrilen balık yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazda tır sürücüsü araç içinde sıkışıp kaldı. Sürücü bir saatlik uğraş sonucu kurtarıla bildi.

Kaza yapan tırda sıkıştı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Bolu-Samsun yolundan Gerede istikametine seyreden Recep Şahin idaresindeki 61 K 8953 plakalı balık yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, tedavisi için Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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